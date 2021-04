Óbito/Almeida Henriques

O Presidente da República manifestou hoje "profundo pesar" pela morte do autarca social-democrata Almeida Henriques, aproveitando para sublinhar ser "importante levar a sério esta pandemia do nosso descontentamento".

"Homem Bom, dedicou a sua vida a Viseu e a Portugal, como autarca, como deputado nacional e europeu, como membro do Governo. Deixa obra e deixa saudades, lembrando-nos de como esta doença, que nos assola, é terrível e nos apanha assim, de surpresa e desprevenidos, deixando a meio tanto que ainda tinha a dar aos seus concidadãos. É uma morte que nos lembra como somos frágeis e como é importante levar a sério esta pandemia do nosso descontentamento", lê-se em nota no portal virtual da Presidência.

O presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, morreu hoje aos 59 anos, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19.