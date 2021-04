Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ofereceu hoje a solidariedade e o apoio de Portugal a Timor-Leste, onde as cheias provocaram pelo menos 11 mortos, sem registo de qualquer dano pessoal entre a comunidade portuguesa.

Em declarações à agência Lusa, Augusto Santos Silva referiu que falou hoje com o embaixador de Portugal em Díli e com a ministra dos Negócios Estrangeiros timorense, os quais lhe transmitiram que "as inundações são violentíssimas".

"Ambos disseram que nunca nas respetivas vidas tinham visto chover com esta intensidade e violência", adiantou.