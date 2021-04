Actualidade

As Nações Unidas manifestaram hoje apoio ao Governo de Timor-Leste na coordenação de uma resposta de emergência às inundações registadas no país, que provocaram pelo menos 11 mortos, anunciou o coordenador da organização em Díli.

Em comunicado, Roy Trivedy disse que as agências da ONU em Timor-Leste entregarão bens de socorro à Proteção Civil timorense na segunda-feira.

"Estamos a avaliar a situação com muito cuidado. A equipa da ONU no país e os parceiros humanitários estão empenhados em apoiar a resposta nacional, e todas as medidas de emergência possíveis", afirmou Roy Trivedy.