Actualidade

De olhos erguidos para o céu, cristãos das 208 paróquias da Diocese de Viseu esperaram hoje à tarde que a bênção pascal, que habitualmente lhes é levada a casa, chegasse de avião.

Cerca das 15:00, duas aeronaves saíram do aeródromo do Viseu rebocando faixas com a inscrição "Cristo ressuscitou, aleluia!" e, pouco depois, já havia no centro histórico quem esperasse ver uma delas.

"Este ano, voltamos a não poder receber Cristo em nossa casa. Esta ideia dos aviões é complemente original e muito importante para quem é católico", disse à agência Lusa Ana Costa, que caminhava junto à Sé com o marido, Luís Silva.