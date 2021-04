Actualidade

O Museu de Serralves, no Porto, reabre ao público na segunda-feira, depois de encerrado desde janeiro devido à pandemia de covid-19, com a inauguração de uma exposição do fotógrafo português Jorge Molder, anunciou hoje a instituição.

Em exibição até 03 de outubro, esta exposição, apresentada no mezanino da Biblioteca de Serralves, reúne uma seleção de obras de Jorge Molder, de 74 anos, feita a partir de um conjunto mais vasto existente no acervo de Serralves.

Em comunicado, a Fundação de Serralves explicou que são apresentadas fotografias das séries "T.V." (1995), "La Reine vous salue" (2001), "Tangram" (2004/08), "Call for Papers" (2013) e "Zizi" (2013).