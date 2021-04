Actualidade

Dois golos do avançado espanhol Mario González deram hoje a vitória ao Tondela na visita ao Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de duas derrotas e um empate, a formação beirã voltou às vitórias, com o primeiro triunfo como visitante no campeonato, graças aos golos de Mario González, aos 27 e 77 minutos, enquanto os minhotos, que ainda chegaram à igualdade pelo colombiano Óscar Estupiñán, aos 39, somaram o quarto desaire consecutivo.

Com este triunfo, o Tondela subiu do 11.º para o nono posto, com os mesmos 28 pontos do Gil Vicente, enquanto o Vitória de Guimarães permanece no sexto lugar, com 35.