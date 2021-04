Covid-19

O México registou 136 mortes devido à covid-19 e 1.263 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram no domingo as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 204.147 óbitos e 2.250.458 casos de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 14.º mundial e em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.