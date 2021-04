Covid-19

O escritor e guionista mexicano de banda desenhada Francisco Gerardo Haghenbeck morreu no domingo com 56 anos, devido a complicações causadas pela covid-19, disseram fontes oficiais.

"Lamentamos a morte do escritor e guionista de banda desenhada mexicano Francisco Gerardo Haghenbeck. Vencedor do Prémio Nocte 2013 de melhor livro estrangeiro, com a obra 'El diablo me obligó (2011)', reagiu a Secretaria da Cultura da Cidade do México, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Entretanto, a Coordenação de Difusão Cultural da Universidade Nacional Autónoma do México declarou que "os romances gráficos e banda desenhada mexicanos não seriam os mesmos sem o trabalho de Francisco Haghenbeck".