Timor-Leste/Cheias

O primeiro-ministro de Timor-Leste manifestou solidariedade e apresentou "profundas condolências" às famílias das vítimas mortais das cheias de domingo, a quem prometeu "todos os esforços" para as ajudar, face ao desastre natural.

"Fico muito triste ao assistir a estes desastres naturais, neste caso, as chuvas torrenciais que causaram danos e perda de vidas. Apresento a minha solidariedade às vítimas pelo sofrimento das suas famílias", afirmou Taur Matan Ruak, num comunicado divulgado no final da noite de domingo.

"As minhas orações vão para os que perderam a vida e suas famílias. Desejo muita força a todos nestes tempos difíceis e espero que ultrapassemos este sofrimento. O Governo envidará todos os esforços para ajudar as famílias afetadas pelo desastre natural", afirmou Taur Matan Ruak, em nome do Governo.