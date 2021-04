Covid-19

As primeiras 24 mil doses da vacina da AstraZeneca que vão ser usadas em Timor-Leste para o combate à covid-19 chegaram hoje a Díli, onde foram recebidas com aplausos e com cerimónias religiosas e tradicionais timorenses.

As vacinas foram transportadas para Díli num voo 'charter' contratado pelo Fundo da Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que está a apoiar Timor-Leste no transporte das vacinas, e operado pela My Indo Airlines, uma empresa de transporte de carga com sede em Jacarta e que opera, entre outros locais, também a partir de Singapura.

Intervindo na cerimónia de boas-vindas às caixas de vacinas, que foram colocadas em carros frigoríficos e vão agora ficar na farmácia central do Governo, a ministra da Saúde, Odete Belo, saudou o momento e apelou à participação de todos na vacinação.