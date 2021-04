Covid-19

A suspensão do pagamento do serviço da dívida ao abrigo de uma iniciativa do G20 para mitigar as consequências económicas da pandemia vai permitir a Cabo Verde poupar quase 34 milhões de euros em dois anos, segundo o FMI.

No relatório completo sobre a terceira e última revisão do programa de assistência técnica PCI (Instrumento de Coordenação de Políticas, na sigla em inglês), agora concluído e consultado hoje pela Lusa, o Fundo Monetário Internacional (FMI) contabiliza que os credores concederam cerca de 15,5 milhões de dólares (13,2 milhões de euros) em moratórias ao serviço da dívida de Cabo Verde em 2020.

Acrescenta que ainda no âmbito da iniciativa DSSI, promovida pelo G20, o Governo cabo-verdiano pediu aos credores uma extensão desse apoio até ao final de junho de 2021, esperando que a moratória ascenda a mais 24,9 milhões de dólares (21,2 milhões de euros), um aumento, segundo o FMI, devido à "cobertura mais ampla de alguns credores".