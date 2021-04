Covid-19

O Governo cabo-verdiano assumiu junto do FMI que continua comprometido com o plano de privatizações iniciado em 2019, que ficou suspenso no último ano devido à pandemia, prevendo retomá-lo.

Segundo dados do relatório final da terceira e última revisão do programa de assistência técnica PCI (Instrumento de Coordenação de Políticas, na sigla em inglês), do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Governo cabo-verdiano "planeia revigorar a implementação de reformas nas empresas públicas".

"O ímpeto da reestruturação das empresas públicas iniciada em 2019 foi interrompido pela crise sanitária. No entanto, o Governo continua comprometido com essas reformas, necessárias para apoiar as perspetivas de crescimento, mitigar riscos fiscais e apoiar a sustentabilidade da dívida", lê-se no relatório, de 02 de abril, em que o FMI admite que o Governo "reprogramou" a agenda das privatizações, para concluir "a maior parte" das operações "conforme as condições o permitirem".