Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje terem registado 52 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2 em Díli durante o fim de semana, a quase totalidade assintomáticos, segundo um balanço divulgado hoje.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que no sábado e no domingo foram dadas como recuperadas 27 pessoas, pelo que o número de casos ativos no país é de 472. O total de casos acumulados desde o início da pandemia é de 765.

Entre os 52 casos positivos conta-se um novo caso na ilha de Ataúro, em frente a Díli.