O Museu dos Terceiros, em Ponte de Lima, o Museu Municipal de Vidigueira, no Alentejo, e o Museu de Neorrealismo, em Lisboa, receberam credenciação para integração na Rede Portuguesa de Museus, indica hoje o Diário da República (DR).

De acordo com o despacho n.º 3533/2021 publicado na série II do DR de hoje, emitido pelo gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, os três museus "preenchem os requisitos legais e reúnem todas as condições", por isso, terminados os procedimentos de credenciação, foi aprovada a sua integração na Rede Portuguesa de Museus (RPM).

A RPM, que reúne atualmente 156 museus de várias tutelas de todo o país, é um sistema organizado de museus, baseado na adesão voluntária, que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação entre museus portugueses.