Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse hoje que, até ao final do ano, será lançado o concurso para obras de instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra, de modo a receber os primeiros visitantes em 2023.

"Ao longo deste ano, será lançado o concurso para a empreitada, para que esta se inicie em 2022 e que, em 2023, o museu possa acolher os seus primeiros visitantes" em Mafra, disse aos jornalistas Graça Fonseca, durante a apresentação deste projeto em Mafra.

A governante sublinhou que "era muito importante encontrar, de uma vez por todas, uma casa definitiva" para o Museu Nacional da Música, instalado há mais de 25 anos, de forma provisória, na estação do Metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa.