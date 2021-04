Covid-19

A rede social Facebook e a Organização Mundial da Saúde (OMS) vão lançar uma campanha para combater a desinformação sobre a pandemia e as vacinas contra a covid-19 em África, foi hoje anunciado.

"Hoje, em vários países africanos, o Facebook está a lançar uma nova campanha em parceria com a OMS intitulada 'Juntos contra a desinformação covid-19'", adiantou em comunicado a empresa de Mark Zuckerberg.

A campanha irá decorrer em inglês e francês na África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, Uganda, Quénia, Ruanda, Nigéria, Senegal, Costa do Marfim e República Democrática do Congo, e irá surgir no Facebook através de uma série de gráficos com dicas sobre como detetar notícias falsas.