Actualidade

O Festival Política regressa ao Cinema São Jorge, em Lisboa, nos dias 22 a 25 de abril, sob o mote "Fronteiras", com teatro de André Murraças, poesia de Valério Romão e José Anjos e humor de Carlos Pereira.

A ideia desta programação é precisamente "debater" as fronteiras físicas, psicológicas e políticas "que se apresentam como entraves à inclusão das pessoas no território ou na comunidade", anunciou hoje a organização do evento.

Essas "barreiras" são o fio condutor de cerca de 20 atividades gratuitas que vão de debates a 'performances', sessões de cinema, espetáculos, conversas e 'workshops', que completam esta nova edição do Festival Política, incluído na programação do "Abril na Rua" da EGEAC, empresa municipal que faz a gestão de equipamentos e animação cultural).