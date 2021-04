Covid-19

A doação de órgãos de dador falecido caiu 27% em 2020 face ao ano anterior, segundo dados hoje divulgados que apontam também uma quebra de 21% no número de transplantes, mas um aumento da taxa de utilização de órgãos.

Os dados da atividade de colheita e transplantação de órgãos, tecidos e células de 2020, divulgados pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), através da Coordenação Nacional da Transplantação, revela que houve menos 94 dadores falecidos do que no ano anterior (menos 27%)

Segundo a Coordenação Nacional da Transplantação, este número refletiu-se sobretudo nos dadores com idade acima dos 50 anos.