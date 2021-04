Covid-19

O consumo mundial de calçado deverá aumentar 2,8% este ano, após a queda de mais de 20% em 2020, com maior dinamismo no continente americano e uma evolução mais lenta na Europa, segundo um estudo hoje divulgado.

De acordo com a última edição do 'Business Conditions Survey', realizado em março junto de 141 profissionais do setor, de mais de 42 países, "só em 2023 o setor deverá regressar à normalidade", após a quebra resultante da crise pandémica.

A evolução do consumo de calçado esperada para este ano será "insuficiente para atenuar o forte impacto do setor" no último ano, sendo que, por área geográfica, previsivelmente aumentará 5,8% na América do Sul, 3,8% na América do Norte a apenas 2% em África e na Europa. Na Ásia, o crescimento do consumo estará na média global (2,8%).