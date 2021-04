Incêndios

O líder do CDS-PP defendeu hoje que o Governo deve criar um plano estratégico e dar estímulos para que os produtores florestais e agricultores retomem as suas atividades nos territórios dizimados pelos incêndios de 2017.

Em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, um dos concelhos mais afetados pelos fogos de 2017, Francisco Rodrigues dos Santos lamentou que não tenham sido dado estímulos para que os agricultores recuperassem os terrenos de cultivo e a floresta.

"É urgente que, nos próximos quadros comunitários, e até na bazuca europeia, estes territórios do país mereçam atenção, já que dois terços do nosso território é mundo rural e Portugal não pode estar dependente da decisão política dos tecnocratas urbanos, que têm preconceitos sobre as pessoas que vivem da terra", sublinhou aos jornalistas.