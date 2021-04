Timor-Leste/Cheias

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual Timor-Leste é Estado-membro, apelou hoje à comunidade internacional para que ajude o país no atual momento de calamidade causado pelas inundações, que já fizeram 27 mortos e milhares de desalojados.

Numa carta dirigida à ministra dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, Adaljiza Magno, a que a Lusa teve acesso, o secretário- executivo da organização escreve que "a CPLP manifesta a sua solidariedade para com as famílias enlutadas, apela ao apoio da comunidade internacional e saúda os esforços de resgate e assistência já em curso" no país.

No documento, Francisco Ribeiro Telles apresenta condolências às autoridades e ao povo de Timor-Leste, "pelas trágicas cheias que afetaram o país ontem [domingo], dia 04 do corrente, e que resultaram já em mais de duas dezenas de vítimas, milhares de desalojados e avultados prejuízos materiais".