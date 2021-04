Covid-19

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje o alargamento do recolher obrigatório a mais seis cidades, devido ao aumento da taxa de positividade de covid-19 e manteve as restrições em vigor desde o início do ano face à pandemia.

Filipe Nyusi anunciou a medida durante uma comunicação à nação, no fim do prazo mensal de balanço das restrições em vigor desde o início do ano contra o novo coronavírus.

"Face ao aumento da taxa de positividade nas últimas semanas ao nível das províncias de Gaza, Sofala, Manica, Tete, Cabo Delgado e Niassa, o recolher obrigatório atualmente em vigor na área metropolitana do grande Maputo é estendido para todas as cidades capitais" daquelas províncias, afirmou o chefe de Estado moçambicano.