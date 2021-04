Covid-19

São Tomé e Príncipe registou mais um óbito associado à covid-19 este fim de semana, aumentando o número de mortes para 35, registando ainda 17 novas infeções, segundo o Ministério da São Saúde.

De acordo com a porta-voz do ministério, Isabel dos Santos, dos 17 casos positivos do novo coronavírus registados no fim de semana, nove foram na ilha do Príncipe, que já conta 21 pessoas em isolamento domiciliar.

Segundo a mesma responsável, o total de pessoas com covid-19 no país são 2.244 e 69 estão sob vigilância.