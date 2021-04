Covid-19

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, alertou hoje para o risco de o país ter importado uma nova variante de covid-19 devido ao fluxo migratório proveniente da África do Sul durante a Páscoa, apelando ao cumprimento rigoroso das medidas de prevenção.

"No período que antedeu a Páscoa, entraram no país milhares de concidadãos moçambicanos e sul-africanos vindo da República da África do Sul. Este movimento migratório poderá resultar na importação de casos de covid-19 e consequente alastramento de cadeias de transmissão de uma variante do novo coronavírus", declarou Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano lançou o aviso na comunicação que fez hoje à nação por ocasião do balanço mensal das medidas de combate à pandemia.