Actualidade

O Benfica venceu hoje o Marítimo por 1-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo-se a três pontos do FC Porto, que está no segundo lugar do campeonato.

No estádio da Luz, o Benfica marcou o único golo do jogo aos 21 minutos, com o alemão Luca Waldschmidt a não desperdiçar uma grande penalidade, a primeira a beneficiar a equipa esta época no campeonato, com os 'encarnados' a somarem a quinta vitória seguida na prova.

Com este resultado, o Benfica recupera o terceiro lugar da I Liga, com 54 pontos, mais um que o Sporting de Braga, e está a três do FC Porto e a 10 do líder Sporting, que tem menos um jogo, enquanto o Marítimo vai em duas derrotas seguidas e está em 17.º e penúltimo, com 21 pontos.