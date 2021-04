Actualidade

O volume de negócios da Vista Alegre caiu 22% no primeiro trimestre, face a igual período de 2020, para 19 milhões de euros, mas cresceu em março 17,9%, registando "uma recuperação nas vendas", anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre (VAA) adianta que o volume de negócios nos primeiros três meses deste ano atingiu 19 milhões de euros, "verificando uma quebra de 22% relativamente ao mesmo período de 2020".

Em março, o volume de negócios ascendeu a "6,8 milhões de euros, um aumento face ao mesmo mês de 2020, de 17,9% (mais um milhão de euros", tendo registado "assim uma recuperação nas vendas, sendo expectável, com o desconfinamento em Portugal no mês de abril, uma tendência crescente nas vendas nos próximos meses", lê-se no comunicado.