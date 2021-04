Covid-19

Angola registou a morte de um profissional de saúde cubano associada à covid-19, nas últimas 24 horas, além de 86 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, e 573 pessoas recuperadas, informou hoje a ministra da Saúde angolana.

Sílvia Lutucuta procedia hoje à apresentação da situação epidemiológica sobre a covid-19 nas últimas 24 horas.

Do total de casos, 80 foram diagnosticados em Luanda, dois na Huíla, um, respetivamente, em Benguela, em Cabinda, no Cuando Cubango e no Zaire, em pessoas com idades entre os 06 e 85 anos, sendo 50 do sexo masculino e 36 do sexo feminino.