Timor-Leste/Cheias

O número de mortos devido ao mau tempo em Timor-Leste aumentou de 28 para 34, segundo um balanço ainda provisório, com 13 na capital e 12 na zona de Manatuto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A mesma fonte assinalou que há várias pessoas dadas como desaparecidas, pelo que o balanço final ainda não está completo.

No caso de Díli, os dados preliminares referem que se registaram seis mortos em Comoro - uma das zonas mais afetadas devido à subida significativa do rio -, três em Beduku, três em Hera, no limite oriental da cidade, e um em Bebora.