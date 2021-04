Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, advertiu hoje o Japão para que não se coligue com os Estados Unidos contra a China, nas vésperas de uma cimeira entre Washington e Tóquio.

Wang disse ao homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, numa conversa por telefone, que os dois países devem garantir que as relações bilaterais "não se envolvem no chamado confronto entre os grandes poderes", segundo o comunicado do ministério chinês.

Wang acrescentou que Pequim "espera que o Japão, como país independente, olhe para o desenvolvimento da China de forma objetiva e racional, em vez de ser enganado por alguns países que têm uma visão tendenciosa contra a China".