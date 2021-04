Bangladesh

O número de mortos causado pelo naufrágio, no domingo, de um 'ferry' no Bangladesh aumentou para 34, com a descoberta de seis novos corpos, enquanto duas pessoas continuam desaparecidas, avançaram hoje as autoridades locais.

O 'ferry' Sabit Al Hassan, que transportava cerca de 50 pessoas, naufragou no final da tarde de domingo após colidir com um navio cargueiro, no rio Shitalakhsya, após deixar Narayanganj, a 20 quilómetros da capital Daca, com destino ao distrito vizinho de Munshiganj.

Os passageiros estavam a voltar para casa depois de o Governo ter instituído um confinamento nacional de sete dias, a partir de segunda-feira, para enfrentar um recente aumento do número de casos de covid-19.