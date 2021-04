Actualidade

A Indonésia reviu hoje em baixa o número de mortos causado pelas cheias e deslizamentos de terras registados na sequência de um forte ciclone, indicando 86 vítimas mortais, menos 44 do que o referido anteriormente.

A diferença deve-se, segundo o porta-voz do Centro de Gestão de Desastres da Indonésia, Raditya Jati, às dificuldades de comunicação com as áreas afetadas.

O porta-voz referiu anteriormente a existência de 130 mortos, mas disse hoje que o número de pessoas desaparecidas é superior a 100.