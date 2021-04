Actualidade

O Irão saudou hoje as declarações dos responsáveis norte-americanos que indicam o provável levantamento das sanções ligadas ao programa nuclear iraniano, numa altura em que se abre a possibilidade de negociações no quadro do acordo de Viena.

"Para nós é uma posição realista e promissora. Essa posição pode ser o início da correção de um mau processo que colocou a diplomacia num impasse. Nós saudamos essas declarações", disse o porta-voz do governo iraniano, Ali Rabii, durante uma conferência de imprensa hoje em Teerão.

Rabii respondia a uma questão sobre as declarações de Rob Malley, emissário da Casa Branca para o Irão, à estação pública de televisão norte-americana PBS, na passada sexta-feira.