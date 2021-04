Covid-19

A Comissão Europeia aprovou hoje um apoio do Estado português de 35 milhões de euros para as empresas dos Açores afetadas pela crise da covid-19 que mantiveram os postos de trabalho, uma ajuda em forma de subvenções diretas.

Segundo a informação divulgada pelo executivo comunitário, esta é a terceira ajuda estatal de Portugal para manutenção do emprego na Região Autónoma dos Açores (após dois regimes em abril e em dezembro de 2020) aprovada no âmbito das regras mais 'flexíveis' de Bruxelas para as ajudas estatais, implementadas devido à pandemia de covid-19.

Assumindo a forma de subvenções diretas, o regime "estará aberto a empresas de todas as dimensões ativas nos Açores, na condição de terem mantido postos de trabalho na região e de terem reembolsado os empréstimos anteriormente recebidos ao abrigo dos regimes que a Comissão aprovou", explica Bruxelas.