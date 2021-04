Actualidade

O deputado do Chega/Açores José Pacheco revelou hoje que não vai ser candidato à liderança da estrutura regional do partido, ao contrário do que tinha anunciado, por entender que tem o "dever" de "acabar" com as "divergências".

"Informo a todos que, em defesa do bem maior que é o nosso partido Chega, e com toda a humildade, não irei concorrer, neste momento, à liderança do Chega nos Açores. Faço-o de forma refletida, consciente e depois de auscultar muitas pessoas ligadas, de forma direta e indireta, ao Chega", lê-se numa mensagem publicada por José Pacheco na rede social Facebook.

Para justificar a decisão, o deputado regional e atual secretário-geral do Chega/Açores refere que a "estabilidade é fundamental neste momento" e que o partido tem "de estar acima de tudo".