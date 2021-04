Novo Banco

O antigo secretário de Estado Carlos Moedas assegurou hoje que no telefonema feito por Ricardo Salgado foi apenas "polido e educado" e não "disse que sim nem que não", garantindo nada ter feito do que foi pedido.

Carlos Moedas, antigo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro no Governo liderado por Passos Coelho e candidato do PSD/CDS-PP à Câmara de Lisboa, não estava na lista inicial das personalidades a ser ouvidas na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, mas o PS pediu a sua audição, que decorreu esta manhã.

No período de inquirição do deputado do PS João Paulo Correia, o socialista insistiu longos minutos num telefonema que o ex-presidente do BES Ricardo Salgado fez a Carlos Moedas em 2014, a propósito da abertura, por parte da procuradoria do Luxemburgo, de um inquérito a três empresas do GES.