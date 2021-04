Actualidade

O deputado do PS Pedro Delgado Alves defendeu hoje uma resposta rápida da comissão de Transparência ao caso do eventual conflito de interesses da deputada Joana Lima, e admitiu "aprofundar" procedimentos internos, como o inquérito.

"Havendo vontade de clarificar previamente os procedimentos, não nos opomos a que possam ser aprofundados. Esperamos é que o sejam rapidamente e de forma a não atrasar a resposta e a emissão de parecer pela comissão", afirmou Delgado Alves, depois da notícia da Lusa, com base num ata de uma reunião de 23 de março, sobre a forma como a comissão está a tratar o caso de Joana Lima, que admitiu ter "arranjado" reuniões entre investidores para a compra da empresa Omni.

O deputado disse que o PS não se opõe ao "inquérito", sugerido pelo relator, o deputado do PSD Hugo Oliveira, afirmando que as competências da comissão já permitem "fazer as diligências necessárias e reunir elementos", como averiguações ou o tal "inquérito" que foi introduzido pela alteração ao Estatuto dos Deputados, em 2019.