Covid-19

São Tomé e Príncipe completa hoje um ano desde o aparecimento do primeiro caso de covid-19 no arquipélago, com 35 óbitos e 2.244 cidadãos infetados por uma doença que mudou a forma de vida dos são-tomenses.

A 06 de abril de 2020, o país foi o último lusófono a registar a primeira infeção pelo novo coronavírus, que fora detetado mais de quatro meses antes na China. São Tomé e Príncipe continua a ser, entre os países de língua portuguesa, o que regista menos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e de mortes associadas à covid-19.

As autoridades sanitárias são-tomenses disseram, na altura, que as infeções entraram no país através do espaço aéreo, particularmente da Europa, com a qual o arquipélago tinha quatro ligações semanais.