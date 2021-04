Actualidade

As eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe realizam-se a 18 de julho, segundo um decreto do Presidente da República, Evaristo Carvalho, com data de 05 de abril, tornado hoje público.

No decreto, Evaristo Carvalho justifica que "se torna necessário proceder à marcação da data da eleição do Presidente da República", e que se baseou na nova Lei Eleitoral de 6/2021 de 15 de fevereiro.

MYB // JH