Actualidade

O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, lança hoje um percurso por várias obras da exposição permanente, no qual os animais e a sua simbologia dão o mote para uma viagem artística do visitante, com diferentes leituras e perspetivas.

O percurso, vertido em catálogo, está inserido numa parceria surgida em 2020, no âmbito do evento Lisboa Capital Verde Europeia, com um programa de iniciativas, entre as quais o anterior "Um Itinerário pela Iconografia Botânica" do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), lançado em junho.

Continuando a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, o MNAA desenvolveu um novo percurso que atravessa as salas da sua exposição permanente, sendo agora os animais, as matérias-primas de origem animal e a sua simbologia inerente, o tema que atravessa obras desde a pintura à escultura, passando pela cerâmica, mobiliário, têxteis e ourivesaria.