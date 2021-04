Actualidade

O Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF), instituição que dá apoio a crianças e adultos portadores de deficiência intelectual, prevê abrir em maio uma lavandaria social para promover a empregabilidade no mercado de trabalho.

"O objetivo último é promover a empregabilidade, autonomia e inserção de pessoas com deficiência, mental ou física, no mercado de trabalho", disse hoje à agência Lusa a coordenadora do projeto, Sandra Reis.

Segundo Sandra Reis, a ideia "já estava em mente há algum tempo", tanto mais que o CRIF "tinha uma lavandaria própria, mas, com o crescimento da instituição, revelou-se pequena".