Actualidade

As mortes por tumores malignos da laringe e traqueia, brônquios e pulmão em Portugal aumentaram mais de 50% em 20 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a publicação "Estatísticas da Saúde 2019", divulgada pelo INE por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que se assinala na quarta-feira, as mortes por tumores malignos da laringe e traqueia, brônquios e pulmão representaram 3,7% da mortalidade entre 1999 e 2019, ano em que o número de óbitos foi 52,4% acima do resultado obtido 20 anos antes.

Tal como em 1999, refere o INE, as doenças cerebrovasculares continuavam em 2019 a constituir o conjunto de doenças que mais mortes causaram, tendo estado na origem de 14,0% dos óbitos nessas duas décadas.