FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em ligeira alta a previsão de crescimento para a África subsaariana, de 3,2% para 3,4%, e baixou o crescimento de Angola, de 3,2% para 0,4% este ano.

De acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgadas no arranque dos Encontros da Primavera do FMI e do Banco Mundial, esta região africana deverá crescer 3,4% este ano e 4% em 2022, o que mostra uma ligeira melhoria face aos 3,2% previstos na atualização de janeiro e aos 3,1% previstos em outubro.

"A pandemia continuar a exercer um grande peso na África subsaariana, especialmente, por exemplo, para Gana, Quénia, Nigéria e África do Sul", lê-se no principal relatório do Fundo sobre a economia mundial, lançado duas vezes por ano, em abril e em outubro.