Actualidade

A suspensão da venda ou entrega judicial de imóveis, para subsistência de executados ou declarados insolventes, pode desde hoje ser travada pelo tribunal se causar prejuízo "grave" à subsistência do exequente ou credores do insolvente, ou prejuízo irreparável.

Uma nova lei, publicada na segunda-feira em suplemento do Diário da República, e que entra hoje em vigor, adita um regime processual excecional e transitório à lei que, em março do ano passado, criou medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica e suspendeu prazos processuais e procedimentais.

Continuam suspensos, segundo a nova lei, os prazos de apresentação do devedor à insolvência ou atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família, e enquanto decorrer o período de vigência deste novo regime excecional e transitório, que só terminará com novo diploma a publicar.