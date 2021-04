PRR

O ministro da Economia adiantou hoje que a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai contemplar "um capítulo específico" dedicado à cultura, garantindo haver uma grande "preocupação" do Governo quanto à "importância" do setor.

"No âmbito da discussão publica do PRR foi mencionada a questão do setor cultural e, na revisão que estamos a fazer antes de apresentarmos a versão final, vamos contemplar um capítulo específico para o setor da cultura", avançou Pedro Siza Vieira numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre a resposta económica e social à pandemia.

Salientando que os apoios extraordinários atribuídos à cultura no âmbito da crise pandémica são "um bom exemplo de como o Governo, independentemente do que possa estar na lei do orçamento, tem disponibilidade para dar respostas específicas à medida das necessidades", Siza Vieira apontou o apoio extraordinário ao setor anunciado em janeiro, que "é complementar a todos os outros apoios a que as empresas e os trabalhadores da cultura têm acesso".