Actualidade

A Estratégia Nacional Anticorrupção (ENAC) considera que os partidos devem publicar de forma mais eficiente, uniformizada e de acesso facilitado os seus financiamentos e que o bom funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos é imprescindível.

Na resolução do Conselho de Ministros, hoje publicada em Diário da República, é identificado o financiamento dos partidos como uma questão "crítica no domínio da transparência no funcionamento das instituições democráticas", propondo-se a publicação "mais eficiente das respetivas contas, de forma uniformizada e de acesso facilitado, nomeadamente em relação aos períodos eleitorais".

Segundo o documento do Governo é ainda necessário fazer uma avaliação rigorosa e independente das condições de funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos para que sejam identificados os constrangimentos que enfrenta nesta matéria e, só depois de ultrapassada esta fase, se deve avaliar a Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais, por forma a compreender "se esta abrange de modo exaustivo os meios de financiamento partidário".