Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que não há qualquer problema pessoal ou institucional entre si e o Presidente da República, contrapondo que a divergência se coloca entre a interpretação constitucional do Governo e a do parlamento.

António Costa assumiu esta posição no final de uma reunião por videoconferência com presidentes de câmaras dos sete municípios que registam mais de 240 casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 15 dias: Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

Questionado sobre a existência de um conflito institucional entre o Governo e o Presidente da República, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter promulgado três diplomas sobre apoios sociais aprovados pelo parlamento, mas cuja constitucionalidade é contestada pelo executivo, António Costa classificou como "um não caso" as notícias referentes a uma crise nas relações entre si e o chefe de Estado.