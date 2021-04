FMI/Previsões

O FMI reviu em alta as previsões de crescimento económico global para 6% em 2021, mais cinco décimas do que em janeiro, devido ao forte crescimento nos EUA e na China, mas alertou para divergências significativas devido ao ritmo desigual da vacinação.

"As recuperações estão a divergir perigosamente entre e dentro dos países", com economias com um ritmo de vacinação mais lento, apoio mais limitado e maior dependência do turismo "com pior desempenho", disse a economista chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, no relatório com as perspetivas económicas hoje divulgado.

Para 2022, o FMI prevê um crescimento global de 4,4%, mais duas décimas de ponto percentual do que há três meses.