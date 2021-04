FMI/Previsões

A economista chefe do FMI disse hoje que os países de menor rendimento vão receber cerca de 21 mil milhões de dólares do 'aumento de capital' do fundo, devendo a África subsaariana receber "uma parte importante" deste valor.

"Esperamos que, no âmbito da nova alocação de Direitos Especiais de Saque (DES), os países de baixo rendimento [Low Income Countries, LIC na sigla em inglês] recebam cerca de 21 mil milhões de dólares [17,7 mil milhões de euros], e uma parte importante desse valor irá para a África subsaariana, mas não tenho o número exato", disse Gita Gopinath.

A responsável do Fundo Monetário Internacional (FMI) respondia a uma questão da Lusa sobre qual o montante que os países desta região vão receber, durante a conferência de imprensa de apresentação do relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgado no âmbito dos Encontros da Primavera do FMI e do Banco Mundial.