PRR

O ministro da Economia afirmou hoje que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português é o que canaliza maior percentagem de apoios às empresas e que tal vai exigir um "esforço muito significativo" de investimento do setor privado.

"Temos no âmbito do PRR apoios diretos às empresas que são da ordem dos 4.500 milhões de euros. Portugal é o país, de todos aqueles que eu já conheço os planos de recuperação nacionais, que está a dedicar uma maior percentagem de apoios para as empresas", disse Pedro Siza Vieira numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre a resposta económica e social à pandemia.

Considerando que "a atribuição no PRR de apoios ao setor privado é crítico", o governante disse estar em causa "mais ou menos a mesma dimensão dos apoios nos sistemas de incentivos no PT2020", salientando que "vão correr ao mesmo tempo que os apoios do PT2030".