O nível "sem precedentes" de apoios públicos com influência no sistema financeiro pode ter "consequências inesperadas", alertou hoje o Fundo Monetário Internacional (FMI) no Relatório de Estabilidade Financeira Global.

De acordo com o documento, há dois temas a emergir e que passam pelo impacto destes apoios e pela velocidade assíncrona da recuperação dos países.

"Em primeiro lugar, o nível sem precedentes de apoios pode ter consequências inesperadas", alerta o FMI, apontando para uma tendência de "correr maiores riscos nos mercados" e para "maiores vulnerabilidades financeiras que se podem tornar problemas estruturais", caso não sejam resolvidas.